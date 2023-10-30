В планах правительства Армении - подписание мирного договора с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, а также урегулирование отношений с Турцией входит в намерения правительства Армении.

«В наши планы входит подписание соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном и урегулирование отношений с Турцией. Мы понимаем, что это будет непросто, но продвижение такой программы находится в государственных интересах Республики Армения», - как передает «Арменпресс», сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, единственным инструментом обеспечения безопасности Армении в условиях рушащегося мирового порядка является отождествление Родины с государством, с ее территорией, с международно признанными границами, с территориальной целостностью.

«Ключевая, практическая проблема, вытекающая из этого восприятия, как бы странно это ни звучало, это осознание географического положения государства. И я считаю важным осознать перед глобальным обсуждением вопросов Восток-Запад, Север-Юг, осознать то, что мы находимся в регионе Южного Кавказа, у нас четыре соседа и в отношениях с ними скрыты все основные угрозы и возможности, которые у нас могут быть.

В этой связи важно также и дальнейшее углубление дружественного, сотруднического характера отношений с Грузией и Исламской Республикой Иран».