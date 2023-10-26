Канада очень скоро направит в Армению двух наблюдателей, которые присоединятся к миссии ЕС

Очень скоро Канада направит в Армению двух наблюдателей, которые присоединятся к гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом в Джермуке сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, подводя итоги визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Армению.

«Министр иностранных дел Канады сообщила, что Канада станет первой страной, не входящей в ЕС, которая выразила желание направить наблюдателей в Армению, и в ближайшее время в Армению прибудут 2 наблюдателя. Мы надеемся, что Канада в будущем расширит этот вклад», - сказал Ованнисян.

Заместитель министра отметил, что визит главы МИД Канады был достаточно насыщенным. Во-первых, в Армении было открыто посольство Канады, что является признаком особого внимания Канады к Армении.

«В ходе визита министр затронула и вопросы гуманитарной помощи, Канада утроила свою помощь, были намечены все пути углубления сотрудничества. Канада заинтересована в перспективе расширения содействия реформам в сфере демократии и прав человека в Армении. Было обсуждено множество программ. С политической точки зрения министр неоднократно подчеркивала, что для Канады важны независимость, территориальная целостность и нерушимость границ Армении», - заметил замминистра.

Визит министра иностранных дел Канады в Джермук имел и символическое значение. «Министр ознакомилась с ситуацией на местах, с фактом вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года, встретилась с беженцами из Нагорного Карабаха. Ни для кого не секрет, что Канада - могущественная страна, голос которой весьма влиятелен в международных организациях», - сказал Паруйр Ованнисян, добавив, что этот визит создал хорошие предпосылки для углубления сотрудничества между Арменией и Канадой.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 26 октября посетила Джермук. Свой визит в Джермук министр иностранных дел Канады начала со встречи с членами гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении. Затем она посетила боевые позиции и ознакомилась с оперативной обстановкой на армяно-азербайджанской границе. Визит министра иностранных дел Канады завершился встречей с принудительными переселенцами из Нагорного Карабаха.