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Мы считаем европейскую площадку достаточно благоприятной для переговоров: депутат НС

Мы считаем европейскую площадку достаточно благоприятной для переговоров: депутат НС

Правительство Армении считает европейскую платформу вполне благоприятной для переговоров с Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Артур Ованнисян, касаясь вопроса, что встреча в Брюсселе не состоялась из-за отказа Алиев,  который не приехал и на пятистороннюю встречу в Гранаде, и является ли это провалом Запада.

Ованнисян сообщил, что визит в Брюссель, хотя был отменен, но армянская сторона вновь выразила готовность встретиться на европейской площадке.

«Мы исходим из наших государственных интересов, готовы продолжать переговоры с Азербайджаном на европейской платформе. На европейской платформе мы в несколько этапов достигли важных соглашений с Азербайджаном. На данный момент мы считаем европейскую платформу вполне благоприятной площадкой и ожидаем, что в ближайшее время усилиями наших европейских партнеров нам удастся организовать новую встречу на европейской площадке», - заявил секретарь фракции.

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар сообщил, что встреча председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, намеченная на конец октября, не состоится. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с этим заявил, что предполагает, что встреча в Брюсселе не состоится из-за отказа Алиева принять в ней участие.


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