Канада – первая страна за пределами ЕС, присоединившаяся к наблюдательной миссии Евросоюза в Армении: Мелани Жоли

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила Джермук.

Как передает корреспондент «Арменпресс», министр иностранных дел Канады начала свой визит с посещения офиса миссии наблюдателей ЕС в Джермуке.

«Мне приятно находиться в Джермуке, чтобы больше узнать о работе, проводимой миссией Европейского Союза, к которой присоединяется и Канада. Канада станет первой страной, не входящей в ЕС, присоединившейся к этой миссии. Поэтому мы обсудим логистические вопросы, каким образом мы можем интегрироваться в эту важную миссию, как с точки зрения решения гуманитарных проблем в регионе, так и обеспечения мира и стабильности», - заявила Жоли на встрече с наблюдателями ЕС.

В ходе визита в Джермук министр иностранных дел Канады также посетит боевые позиции и встретится с принудительными переселенцами из Нагорного Карабаха.