Лавров и Байрамов отметили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений в развитие контактов лидеров России и Азербайджана «на полях» СГГ СНГ 12 октября в Бишкеке.

“Дана высокая оценка итогам состоявшегося 23 октября в Тегеране заседания Консультативной региональной платформы «3+3» на уровне министров иностранных дел. Условлено продолжить дальнейшую ритмичную работу по продвижению данного формата.

Подтверждена необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг.”, - говорится в релизе МИД РФ.