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РМК свернул в Нагорном Карабахе уже 22 наблюдательных пункта

РМК свернул в Нагорном Карабахе уже 22 наблюдательных пункта

В течении суток российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе свернул один наблюдательный пост в Шушинском районе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный бюллетень МО РФ, всего с 19 сентября 2023 г. свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах.

Напомним, что, судя по предыдущим бюллетеням МО РФ, до 19 сентября РМК имело 30 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе. 


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