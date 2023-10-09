Марина Кальюранд ожидает более конкретных шагов Европейской комиссии по сдерживанию агрессии Азербайджана

Глава делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд выразила мнение, что Армения сейчас как никогда нуждается в поддержке Евросоюза. По ее словам, Армения нуждается как в финансовой, так и в политической поддержке ЕС, чтобы преодолеть гуманитарную катастрофу. Что касается вопроса, насколько Евросоюз готов предоставить гарантии безопасности Армении, Кальюранд отметила, что это вопрос, который должен быть адресован руководству Армении, многие решения должны приниматься самой Арменией.

Она заметила, что Европарламент предпринял свой шаг, призвав ввести санкции в отношении Азербайджана, и пересмотреть отношения ЕС-Азербайджан. Марина Кальюранд добавила, что настала очередь Еврокомиссии, от которой она ожидает более конкретных шагов.

Об этом Марина Кальюранд говорила в интервью, данному корреспонденту «Арменпресс» в Брюсселе, которое приводим ниже:

- Госпожа Кальюранд, насколько справедливы и конструктивны усилия Запада по достижению мира на Южном Кавказе, учитывая ситуацию, в которой арцахские армяне полностью были проигнорированы и брошены Западом?

- Я не могу говорить от имени всего Запада, я могу говорить от имени Европарламента, моей делегации и, исходя из того, что я вижу, от имени ЕС. Да, я уже много раз слышала, что ЕС не уделял достаточного внимания ситуации вокруг Нагорного Карабаха и армян, в том числе и после войны 2020 года. Но я хотела бы сказать, что ЕС сыграл большую роль в посредничестве. Встречи премьер-министра Пашиняна и президента Алиева в Брюсселе прошли при посреднических усилиях ЕС. В Брюсселе проходила посредническая работа с участием должностных лиц безопасности, целью которой была подготовка почвы для возможной встречи премьер-министра Пашиняна и президента Алиева в начале октября.

У нас есть наблюдательная миссия в Армении, которая находится там с декабря прошлого года, хотя азербайджанская сторона ее не признает, но миссия существует. Она пытается выполнить свою главную задачу, пытается сделать главное: обеспечить мир и безопасность, быть гарантом мира и безопасности. Но, конечно, это не может быть легким делом, если у обеих сторон нет политической воли. Посредничество может продолжаться бесконечно, если не будет политической воли к заключению прочного мирного соглашения с положениями, гарантирующими мир и безопасность, а также с акцентом на правах армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Без этих гарантий я просто не могу себе представить, чтобы армянское население Нагорного Карабаха могло быть уверено, что его будут уважать и его права будут защищены.

- В одном из своих недавних интервью Вы сказали, что власти Армении пытаются сблизиться с Западом, поэтому Евросоюз должен помочь властям Армении. Может ли Евросоюз или Запад в целом дать Армении реальные гарантии безопасности, учитывая, что НАТО в регионе представляет Турция, а ее позиция и отношения с Азербайджаном всем известны.

- Это сложный вопрос. Что касается помощи, то да, я думаю, что Армения сегодня как никогда нуждается в поддержке ЕС, в том числе политической, в том числе финансовой, для преодоления гуманитарной катастрофы. И я очень рада, что ЕС уже поддерживает, первое решение принято, выделяются средства на помощь ситуации с беженцами. Что касается гарантий безопасности, то это скорее вопрос самой Армении. Сегодня Армения является членом ОДКБ. Хотя ваш премьер-министр довольно критически относится к той роли, которую сыграла Россия, или, я скорее бы сказала, которую она не сыграла в обеспечении безопасности в регионе, не вмешавшись во время недавних атак Азербайджана. Россия не смогла прекратить блокаду Лачинского коридора. Для меня это определенно, это показывает, что поддержка России Армении провалилась. И теперь вопрос к властям и чиновникам Армении: каким вы видите свое будущее? Я очень внимательно слушаю, что говорит ваш премьер-министр о более тесных отношениях с ЕС. Я очень внимательно слежу за обучением ваших военных в американской Национальной гвардии Канзаса. Я думаю, что эти шаги показывают, что Армения хочет иметь более тесное сотрудничество в сфере безопасности и с западными державами. Но, как я уже сказал, Армении предстоит принять много решений.

- Давайте будем честны, конечно, того, что сделали российские миротворцы, недостаточно. Но вопрос не в этом…

- Позвольте мне прервать вас. Вопрос не в том, достаточна ли миротворческая деятельность России. Российская миротворческая деятельность полностью провалилась, и пока Армения продолжает сотрудничать с российскими силами безопасности – российской армией, Службой национальной безопасности России, российскими пограничниками, я просто не понимаю, как Армения может иметь более тесное сотрудничество в области безопасности с ЕС.

- Хорошо, но что сделал или что делает Европейский Союз, кроме того, что заявляет, что он очень и очень обеспокоен? Нарушение общечеловеческих ценностей и прав, жестокая тирания, не уважающая ни одно решение ни одной международной организации, а Евросоюз молчит. Что еще должен сделать Азербайджан, чтобы были применены санкции? Евросоюз всегда обеспокоен, очень обеспокоен, но четких шагов и санкций никогда не предпринимается.

- Трудно не согласиться с тем, что ЕС потерпел неудачу. Я бы сказала, что международное сообщество потерпело неудачу, потому что переговоры проходили в рамках Минской группы ОБСЕ, где ЕС является лишь одним из основных игроков. Так что правильнее сказать, что этот формат провалился. Что касается недавних событий и нарушений международного права, да, я согласна, и мне также хотелось бы увидеть более решительные заявления Верховного представителя по иностранным делам Борреля. Но я могу говорить от своего имени, от имени своей делегации и Европейского парламента. Обратите внимание на наши последние объявления. Мы очень ясно дали понять, что мы должны рассмотреть вопрос о применении санкций против тех, кто стоит за решениями о нападении, мы также очень ясно дали понять, что будущее отношений ЕС-Азербайджан должно определяться не только статусом армян в Нагорном Карабахе. Карабах, но его следует рассматривать шире в рамках этого вопроса. В последние месяцы у нас было несколько обсуждений на пленарном заседании относительно ситуации с правами человека в Азербайджане. Я бы сказала, что Европарламент сделал гораздо больше, чем другие структуры ЕС, но я согласна, что сегодня очередь за комиссией, за председателем комиссии, которая год назад была в Баку, подписывая меморандум о взаимопонимании, заявила, что Азербайджан является надежным партнером. Сегодня Азербайджан не ведет себя как надежный партнер. Так что да, я тоже жду, что комиссия и верховный представитель предпримут более конкретные шаги.

- Каковы будут действия Европы в случае посягательств Азербайджана на автономную территорию Армении? Опять же острая озабоченность, иногда переходящая в цинизм, никаких санкций опять не будет. И если речь пойдет о суверенной территории Армении, предпримет ли Евросоюз конкретные шаги?

- Как я уже сказала, Европейский парламент призвал к конкретным шагам, и мы выразили очень четкую позицию относительно будущего отношений ЕС-Азербайджан, а также санкций. Но, как известно, санкции устанавливает не Европарламент. Я рассматриваю роль Европейского парламента как справедливого посредника и как способ напомнить Европейскому Совету и Комиссии об их ответственности. Хочу напомнить, что Европарламент первым, еще в марте 2022 года, заявил, что после начала агрессии против Украины, импорт российских энергоносителей должен быть запрещен на 100%. Комиссии и Совету потребовалось некоторое время, но они это сделали, поэтому я могу лишь еще раз подтвердить позицию, которую вы очень хорошо знаете: мою позицию, позицию южнокавказской делегации Совета Европы, позицию Комитета по международным отношениям Европейского парламента. И мы продолжим подтверждать нашу позицию и требовать, чтобы Европейская Комиссия и Совет предприняли бы соответствующие шаги.

Лилит Гаспарян