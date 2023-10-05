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Мирзоян и Боррель обсудили этнические чистки в Нагорном Карабахе и региональную ситуацию

Мирзоян и Боррель обсудили этнические чистки в Нагорном Карабахе и региональную ситуацию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели встречу в Гранаде, чтобы обсудить вопросы совершенной в Нагорном Карабахе этнической чистки.

Как сообщает Арменпресс, Арарат Мирзоян в соцсети X написал, что собеседники также обсудили темы повестки партнерства Армения-ЕС и его дальнейшего расширения.

“Как и на всех встречах, основное внимание уделялось этническим чисткам в Нагорном Карабахе и условиям, которые вынудили армян покинуть Нагорный Карабах. Обсуждалась общая региональная ситуация”, - отметил Мирзоян.


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