За последние часы никаких изменений в количестве вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха нет

Никаких изменений в количестве вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и количестве транспортных средств, пересекших мост Хакари, зафиксировано не было. По состоянию на 20:00, 3 октября, в Армению прибыло 100 тысяч 625 вынужденных переселенцев, количество транспортных средств - 21 тысяча 195.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Она подчеркнула, что есть изменения в количестве зарегистрированных лиц: по состоянию на 20:00 регистрацию прошли 94 724 вынужденных переселенца, т.е. 95%.

“Для нас очень важна эта регистрация, чтобы вынужденные переселенцы могли быть включены в различные социальные программы, реализуемые государством. Если по каким-либо причинам вынужденно переселенным лицам не удалось пройти регистрацию сразу после прибытия, необходимо обратиться в общинные центры. Такие центры действуют в более чем 60 населенных пунктах”, - сказала Багдасарян.

Она напомнила, что два процесса уже стартовали: программа предоставления единоразовой суммы в 100 000 драмов, которая будет выделена каждому лицу, насильственно переселенному из Нагорного Карабаха в результате военных действий, а другая программа касается средств за аренду жилья, которые выделяются лицам, не владеющим недвижимостью в Республике Армения. Каждому человеку предоставляется 40 тысяч драмов и 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг.