Из Нагорного Карабаха насильственно переселены 100 тысяч 417 человек

Число вынужденных переселенцев, прибывших в Армению из Нагорного Карабаха, достигло 100 тысяч 417.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в "Гуманитарном центре" сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

"По имеющимся на данный момент данным, всего из Нагорного Карабаха были насильственно перемещены 100 тысяч 417 человек. На данный момент по мосту Хакари проехало 21 тысяча 43 транспортных средства", - сказала Багдасарян.

Количество зарегистрированных лиц – 81 тысяча 139.

С 19 сентября Азербайджан начал крупномасштабную атаку на Нагорный Карабах, нанеся удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Мирные жители также были убиты и ранены. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана.

25 сентября в Иваняне (Ходжалу) состоялась вторая встреча представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана, а 29 сентября – третья встреча в Евлахе. В последние дни граждан, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, переселяют в Армению.