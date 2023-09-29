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Глава МИД Азербайджана и советник президента РФ обсудили Нагорный Карабах

Глава МИД Азербайджана и советник президента РФ обсудили Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Джейхун Байрамов и Руслан Эдельгериев, помимо прочего, обсудили ряд вопросов, касающихся Нагорного Карабаха и региона.

На встрече также состоялся обмен мыслями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


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