Глава МИД Азербайджана и советник президента РФ обсудили Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента РФ по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Джейхун Байрамов и Руслан Эдельгериев, помимо прочего, обсудили ряд вопросов, касающихся Нагорного Карабаха и региона.

На встрече также состоялся обмен мыслями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.