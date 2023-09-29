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В Дублине состоялась встреча спикеров парламентов Армении и Португалии

В Дублине состоялась встреча спикеров парламентов Армении и Португалии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился в Дублине со спикером Ассамблеи Республики Португалии Аугусту Сантушем Силвой. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны подчеркнули положительную динамику последних лет в контексте активизации контактов между нашими странами на многосторонних площадках и развития двусторонних отношений.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и проблемы грубого нарушения прав армян Нагорного Карабаха. Португальский коллега отметил, что знаком с ситуацией, и выразил соболезнования родственникам погибших. Он выразил готовность оказать поддержку в рамках своих полномочий в смягчении ситуации и в поиске решений.

Ален Симонян пригласил своего португальского коллегу посетить Армению.


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