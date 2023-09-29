Ален Симонян встретился в Дублине с Председателем Верховной Рады Украины

ЕРЕВАН, 29 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 29 сентября в Дублине спикер Национального собрания РА Ален Симонян встретился со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.



Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и коммуникации НС РА, спикер НС РА представил подробности событий, предшествовавших насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, перечислив проблемы безопасности и последствия широкомасштабного нападения азербайджанских вооруженных сил. Украинский партнер подчеркнул важность двусторонней встречи, выразив готовность сотрудничать и на многосторонних площадках.



Обсуждены перспективы развития межпарламентских связей. Обе стороны подчеркнули роль парламентов в международных отношениях, подчеркнув широкие возможности парламентской дипломатии. Стороны сочли приоритетной актуальность установления мира и решения проблем безопасности в регионе.