Спикер Палаты представителей Ирландии на встрече со спикером НС Армении резко осудил агрессию Азербайджана против НК

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился в Дублине со спикером Палаты представителей Ирландии Шоном О'Фергейлом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, подчеркнув важность динамичного развития отношений между парламентами Армении и Ирландии, Ален Симонян особо отметил императив активного сотрудничества.

“Как Вы знаете, 19 сентября Азербайджан развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить свою политику этнической чистки”, - отметил спикер НС Армении, добавив, что Азербайджан руководствуется подходом безнаказанности.

Ирландский коллега решительно осудил агрессию Азербайджана и массовые преступления против Нагорного Карабаха.

Состоялись широкие дискуссии о потребностях, правах и будущей судьбе вынужденных переселенцев Нагорного Карабаха, переселяющихся в Армению. Шон О'Фергейл отметил, что Армения является одной из стран, с которой необходимо устанавливать тесные связи, и начинать следует с межпарламентских отношений. Он назвал переговоры за столом единственным способом достижения мира, выразив готовность в случае необходимости вложить свои усилия в разрешение конфликтов.

“Позиция Армении остается прежней: мы должны установить мирные отношения, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. А права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха должны быть должным образом решены и гарантированы на международном уровне”, - подчеркнул спикер НС Армении.