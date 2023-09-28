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Спикер Палаты представителей Ирландии на встрече со спикером НС Армении резко осудил агрессию Азербайджана против НК

Спикер Палаты представителей Ирландии на встрече со спикером НС Армении резко осудил агрессию Азербайджана против НК

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян встретился в Дублине со спикером Палаты представителей Ирландии Шоном О'Фергейлом. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, подчеркнув важность динамичного развития отношений между парламентами Армении и Ирландии, Ален Симонян особо отметил императив активного сотрудничества.

“Как Вы знаете, 19 сентября Азербайджан развязал очередную широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить свою политику этнической чистки”, - отметил спикер НС Армении, добавив, что Азербайджан руководствуется подходом безнаказанности.

Ирландский коллега решительно осудил агрессию Азербайджана и массовые преступления против Нагорного Карабаха.

Состоялись широкие дискуссии о потребностях, правах и будущей судьбе вынужденных переселенцев Нагорного Карабаха, переселяющихся в Армению. Шон О'Фергейл отметил, что Армения является одной из стран, с которой необходимо устанавливать тесные связи, и начинать следует с межпарламентских отношений. Он назвал переговоры за столом единственным способом достижения мира, выразив готовность в случае необходимости вложить свои усилия в разрешение конфликтов.

“Позиция Армении остается прежней: мы должны установить мирные отношения, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. А права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха должны быть должным образом решены и гарантированы на международном уровне”, - подчеркнул спикер НС Армении.


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