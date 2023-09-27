По состоянию на 19:00 в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом 27 сентября на пресс-конференции в “Гуманитарном центре” сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, отметив, что на данный момент зарегистрированы данные 35 тысяч 491 человек.

“Данные собираются, обрабатываются, после чего происходит четкая оценка. Затем со всеми лицами будет установлена ​​обратная связь”, - отметила Багдасарян.