Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев

В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев

По состоянию на 19:00 в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев.

Как передает Арменпресс, об этом 27 сентября на пресс-конференции в “Гуманитарном центре” сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, отметив, что на данный момент зарегистрированы данные 35 тысяч 491 человек.

“Данные собираются, обрабатываются, после чего происходит четкая оценка. Затем со всеми лицами будет установлена ​​обратная связь”, - отметила Багдасарян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]