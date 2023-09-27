В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев
20:44, 27 Сентябрь 2023
По состоянию на 19:00 в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 53 тыс 629 вынужденных переселенцев.
Как передает Арменпресс, об этом 27 сентября на пресс-конференции в “Гуманитарном центре” сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, отметив, что на данный момент зарегистрированы данные 35 тысяч 491 человек.
“Данные собираются, обрабатываются, после чего происходит четкая оценка. Затем со всеми лицами будет установлена обратная связь”, - отметила Багдасарян.
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