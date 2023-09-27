По состоянию на 15:00 мост Хакари пересекли 50 тысяч 243 армянина, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся в “Гуманитарном центре” пресс-конференции заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, добавив, что государство взяло на себя проблемы проживания 5700 человек.

“Остальные наши соотечественники отказались от первичной помощи и разъехались по местам проживания. Затем, уже после процесса регистрации и оценки потребностей, будут реализовываться продолжительные программы”, - добавила Багдасарян, подчеркнув важность процесс регистрации и фиксации потребностей для будущей реализации государством гуманитарных программ.

Она также отметила, на горячую линию “114” поступило 6900 звонков, а также проведена оценка социальных потребностей 4900 граждан.