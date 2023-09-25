Для спасения жизней пострадавших от взрыва на складе бензина необходимо срочно эвакуировать их воздушным транспортом
21:49, 25 Сентябрь 2023
В результате взрыва склада топлива в Нагорном Карабахе есть сотни пострадавших. Определить точное количество раненых и жертв пока возможно. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.
“В Республиканском медицинском центре и Детской больнице Степанакерта медицинская помощь пострадавшим оказывается в условиях ограниченных медицинских и лечебных возможностей, однако средств недостаточно.
Чтобы спасти жизни пострадавших, есть острая необходимость их эвакуации по воздушным путем”, - отметил Гегам Степанян.
25 сентября на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв.
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