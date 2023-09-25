Представители фракций “Армения” и “Честь имею” провели встречу с делегацией во главе с сенатором США Гэри Питерсом

Руководитель фракции НС "Армения" С.Оганян, члены фракции А.Григорян, Л.Галстян и член фракции “Честь имею” Т.Товмасян 25 сентября провели встречу с членами делегации, возглавляемой сенатором США Гэри Питерсом. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече присутствовала также Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Кристина Алисон Куинн.

“Мы придаем важность встрече особенно в этот период, когда ситуация в Армении и Нагорном Карабахе достаточно сложная, когда внутренние и внешние вызовы влияют на сегодняшнюю обстановку безопасности, расшатывающие основы нашей государственности, безопасности, единства армянского народа”, - заявил С.Оганян.

С.Оганян также представил членам делегации ситуацию в Нагорном Карабахе. "Азербайджан всегда противостоял самоопределению Нагорного Карабаха войнами, боевыми действиями, стремился к деарменизации области с молчаливого согласия международного сообщества", - отметил глава фракции "Армения", подчеркнув, что сегодня вместо самоопределения турецко-азербайджанский тандем осуществляет очередной геноцид армян Нагорного Карабаха.

“Приятно встретиться с нашими партнерами в законодательной структуре. У нас много общего в сфере законотворческой деятельности", - заметил Гэри Питерс, поблагодарив за теплый прием и передав приветствия сенатских коллег. Он отметил, что представляет штат Мичиган, где проживает большая армянская община. По его словам, местные армяне, проникнутые большой любовью к своей родине, интересуются происходящими в Армении событиями. Сенатор отметил, что ожидает от встречи представления проблем и способов, которыми США могут быть полезны.

Т.Товмасян, отметив, что армяне переживают трудный период, в частности, подчеркнула: “19 сентября мы стали свидетелями того, как Нагорный Карабах был окружен и подвергнут бомбардировкам. Людям некуда было бежать". Коснувшись многочисленных жертв, перемещенных, захваченных и похищенных граждан, она заметила, что они рассчитывают на поддержку наиболее влиятельных стран для сохранения Родины и демократии. Депутат добавила, что после событий в Нагорном Карабахе последующие злодеяния могут также совершиться в Армении, и чтобы их предотвратить, необходимо действовать через введение санкций против Азербайджана и его президента.

Л.Галстян отметила, что происходящее в Нагорном Карабахе является геноцидом, который можно было бы предотвратить, если бы отношение международного сообщества было адекватным. "К сожалению, неспособность международного сообщества привлечь агрессора к ответственности дала зеленый свет, и сегодня мы имеем явный геноцид: этнические чистки, уничтожение культурного наследия, насильственно перемещенные лица и гуманитарная катастрофа", - заявила депутат. Она отметила, что хотя США осудили действия Азербайджана на уровне многих сенаторов и конгрессменов, Армения ожидает более конкретных, целенаправленных действий. Коснувшись безопасности, Л.Галстян подчеркнула, что международное сообщество и особенно США должны разработать определенные гарантийные механизмы для защиты народа Нагорного Карабаха и обеспечить его спасение в случае необходимости. "Я неоднократно говорила о резолюции N 907, которой предоставляется военная помощь США Азербайджану. Этой резолюцией был открыт зеленый свет агрессору", - добавила Л.Галстян, выразив уверенность, что Соединенные Штаты приложат достаточные усилия для обеспечения гарантий мира и безопасности.

А.Григорян отметила, что Азербайджан не понес наказания за агрессивные действия 2020 года и тот же почерк прослеживается также сегодня. Она попросила действовать, заявив, что в противном случае этническая чистка и геноцид будут продолжаться.

“Ваши месседжи весьма четкие, осознаю, что это исторический момент для вашей страны. Хочу отметить, что сам являюсь инициатором в США законодательного проекта по упомянутым вами действиям. Один из них – предоставить президенту США полномочия вводить санкции против таких акторов, как Азербайджан. В рамках этой законодательной инициативы будет также сделана ссылка на резолюцию N 907 ​​об ограничении поддержки Азербайджана. Законодательство также предусматривает финансирование гуманитарной помощи", - отметил американский сенатор. Гэри Питерс проинформировал, что посетил Лачинский коридор, намерен встретиться с вынужденными переселенцами.