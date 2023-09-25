В Ереване прошел фестиваль «Находить общий язык»

С 22 по 24 сентября в Ереване прошел детско-юношеский фестиваль «Находить общий язык». Как сообщает «Арменпресс», проект реализует немецкая компания «High Art Bureau» при финансовом содействии МИД ФРГ.

Партнерами фестиваля выступили RBB München Iguanas e.V., Upsala Zirkus, НПО «Юнисон» и медиахолдинг «Антарес». Два предыдущих фестиваля проходили в Мюнхене и Цайце, Германия.

Фестиваль начался со встречи, организованной в Гете-центре. Состоялись показы видеороликов и репортажей с первых двух фестивалей в Мюнхене и Цайце, также показ фильма «IN C – Тбилиси», после чего последовало обсуждение фильма с участием координатора проекта Маки Чкаидзе. Выступил хор «Парос».

В течение двух дней в школе №17 2-го квартала Нор Норка проводились различные интерактивные мероприятия. В частности: вечера армянских песен, танцев, цирковые тренировки с Upsala Zirkus, баскетбол на колясках с командой RBB Iguanas из Мюнхена, семинары по языку жестов, уроки оказания первой помощи и т. д.

«Для нас чрезвычайно важно, что, несмотря на этот сложный момент, наш фестиваль состоялся. Наши дети – наше будущее, а их благополучие и счастье – наша ответственность. Наш фестиваль напоминает, что независимо от обстоятельств очень важно мотивировать детей и подростков жить. Подобные мероприятия дают возможность творить, учиться и встречаться со сверстниками из других культур», - отметили организаторы мероприятия.

Цель фестиваля – показать возможности общения детей и взрослых разных культур и стран, не владея языками друг друга, и тем, не менее находя общий язык.