В Баку заявили о масштабной кибератаке на сайт президента Азербайджана с началом нападения на Арцах

Официальный сайт президента Азербайджана с начала нападения на Арцах подвергся массированной кибератаке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности".

По его словам, когда Азербайджан напал на Нагорный Карабах, “были зафиксированы многочисленные кибератаки на интернет-ресурсы государственных учреждений. Зафиксировано более 4 млн DDoS-атак только на официальный сайт президента”.

Как заявил Мамедов, кибератаки осуществлялись через множество созданных поддельных доменов.