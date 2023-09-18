На заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО обсужден вопрос культурно- исторических памятников НК

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, с 10 по 25 сентября проходит 45-я расширенная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой принимает участие также начальник управления охраны памятников истории и культуры министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, координатор Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. Арутюн Ванян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МНОКС, в своем выступлении от имени армянской делегации Арутюн Ванян обратил внимание аудитории на то, что Азербайджан, постоянно политизируя культурную платформу ЮНЕСКО, выдвигает безосновательные и ложные обвинения в адрес Армении, и такое поведение противоречит ценностям и принципам организации.

Представитель Армении также выразил возражение против предложения Азербайджана включить пещеры Азоха и Верин Тахера в Нагорном Карабахе в предварительный список Азербайджана.

Представитель Армении отметил, что пещеры, подлежащие регистрации в предварительном списке, расположены в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, который в результате развязанной Азербайджаном войны 2020 года перешел под контроль последнего. С тех пор Азербайджан приступил к спонсируемому государством культурному геноциду тысячелетнего армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе с многочисленными документально подтвержденными случаями разрушения культурных объектов, осквернения и узурпации армянской идентичности.

Спутниковые фотографии недавно разрушенной церкви Святого Саркиса в селе Мохренес Гадрутского района, среди прочего, служат ярким примером игнорирования Азербайджаном не только армянского культурного наследия, но и решения Международного Суда, который, Своим решением от 7 декабря 2021 года обязывает Азербайджан «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания за акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие культовые сооружения, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты».

Была также процитирована резолюция Европарламента от 10 марта 2022 года, в которой организация осуждает Азербайджан за уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе и распространение арменофобии в Азербайджане.

Арутюн Ванян отметил, что до сих пор Азербайджан отказывается предоставить право доступа миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие территории по установлению фактов для проведения инвентаризации важнейших культурных ценностей. Организация миссия была предложена генеральным директором ЮНЕСКО в ноябре 2020 года как необходимое условие эффективной защиты наследия региона. Наряду с бесчеловечной блокадой Нагорного Карабаха с 12 декабря 2022 года, эти действия Азербайджана свидетельствуют о геноцидальном намерении уничтожить коренное армянское население и стереть любые следы его культурного наследия.

Была также подчеркнута острая необходимость размещения миссии ЮНЕСКО и отмечена готовность Армении сотрудничать с ЮНЕСКО в этом вопросе.