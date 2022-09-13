Украина призывает Армению и Азербайджан урегулировать конфликт политическим и дипломатическим путем

МИД Украины отреагировал на эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на korrespondent.net, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

«Призываем стороны к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта, соблюдая нормы международного права, в частности, уважая суверенитет и территориальную целостность государств в пределах их международно признанных границ», - сказал Олег Николенко.