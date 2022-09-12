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Эдуард Сперцян стал самым дорогим армянским футболистом

Эдуард Сперцян стал самым дорогим армянским футболистом

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость полузащитника сборной Армении и российского «Краснодара» Эдуарда Сперцяна — его ценник вырос на 3 млн евро и теперь составляет 9 млн евро.

Как сообщает Арменпресс, тем самым Сперцян стал самым дорогим армянским футболистом. Его трансферная стоимость на 1 млн евро превышает трансферную стоимость полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, бывшего капитана сборной Армении, и Лукаса Селараяна, нападающего американского «Коламбуса».


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