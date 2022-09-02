В Ереване проходит третья конференция по искусственному интеллекту «Датафест Ереван»

2 сентября в 09:40 в Американском университете Армении началась международная конференция по искусственному интеллекту «Датафест Ереван». Как сообщает «Арменпресс», в этом году она пройдет 2-3 сентября. Конференция уже третий год собирает ведущих специалистов отрасли из многих стран мира.

Конференция «Датафест Ереван» направлена на содействие развитию области искусственного интеллекта в Армении, создание площадки для специалистов из Армении и из-за рубежа, где они смогут общаться, делиться опытом и устанавливать новые связи.

«В этом году большой наплыв, уже больше людей проявили интерес, зарегистрировалось в два раза больше участников. Интерес к искусственному интеллекту и к науке о данных резко возрос. Это становится заметно по увеличению количества спикеров, а также количества компаний-спонсоров. В прошлом году мы выделили 3 аудитории для выступлений, в этом году у нас 4 аудитории, чтобы сделать все выступления еще более доступными», - сказал Завен Навоян, соорганизатор «Датафест Ереван».

Часть спикеров из армянских компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Часть - ведущие специалисты из Швейцарии, России, Великобритании, США, Польши, Саудовской Аравии, Ирландии и других стран. В рамках конференции представители ведущих организаций отрасли, таких как: HuggingFace, DeepMind, eBay, NVIDIA и др., представят самые современные исследования и текущие разработки в области науки о данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Записи выступлений на конференции будут опубликованы на сайте конференции.

Спонсорами мероприятия являются Intent AI, Digitain, PMI Science, Picsart, Portmind, WorldQuant, AimStack, AMD, Krisp, One Market Data, Plat AI, Simply Technologies и Deem Communications.

Организаторы конференции - общественная организация «Датафест Ереван» и факультет естественных наук и инженерии Завена и Сонии Агеан Американского университета Армении.