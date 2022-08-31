В Армении фантастически чистое, звездное небо. К фестивалю STARMUS VI стартовала Школа астрофотографии

Школа астрофотографии, стартовавшая накануне фестиваля STARMUS VI, откроет участникам секреты изобразительного искусства работы со звездами, практические навыки и знания через всемирно известных астрофотографов.

Как передает Арменпресс, для учеников школы, которая стартовала в Агверане 31 августа, редактор журнала Astronomy Майкл Бакич прочитал лекцию «Чего хочет журнал Astronomy», представив, какие проблемы решает журнал, какие темы он освещает и как представить космическое и небесное в одном фото.

Фото: Айка Манукяна

«В журнале есть научный раздел, где специалисты представляют последние открытия, сделанные в космосе. Мы также публикуем историческую астрономию. А в Армении просто полно астрономических событий, это просто прекрасно. Я здесь всего день, а уже влюбился в Армению. Здесь просто неописуемо красиво", - сказал он.

Михаил Бакич упомянул, что другая часть журнала в основном предназначена для начинающих астрономов.

«Что касается сотрудничества с фотографами армянской национальности, то Ошин Закарян - армянскогопроисхождения,он уже почти 40 лет делает фотографии для журнала. Так что у нас отличная связь с Арменией", - подчеркнул Михаил Бакич.

Ошин Закарян представил основы астрофотографии с помощью цифровой однообъективной зеркальной камеры (DSLR). Он упомянул, что все три дня мероприятия, с 31 августа по 2 сентября, в ночное время на возвышенностях запланированы практические занятия, тематически нацеленные на звездное небо и армянскую природу.

Астрофотограф упомянул, что снимает не только небо, вместе со звездами он снимает старые церкви, природу и различные достопримечательности. Он подчеркнул, что Армения – прекрасное место с точки зрения астросъемок.

«С очень простым и недорогим оборудованием вы можете легко фотографировать звезды, особенно в такой стране, как Армения, где фантастическое ясное небо, где можно увидеть очень близко звезды», — сказал астрофотограф.

Говоря о своих любимых местах для фотографирования звезд в Армении, Ошин Закарян упомянул, что в последний раз он фотографировал монастыри Севана с озера Севан. «Другие места, которые я люблю фотографировать, это Кафедральный собор Гарни и церковь Гегард, где небо очень чистое и ясное», — заключил Ошин Закарян.

Во второй день работы школы астрофотографии участники сначала изучат введение в планетарную съемку, а затем узнают, как работать на натуре: обзор местности, композиция и освещение.

В третий день редактор журнала Astronomy Дэвид Айкер расскажет о том, зачем нужно фотографировать, как с помощью звездных следов можно запечатлеть больше деталей, получая уникальные и неповторимые снимки. Известный астрофотограф Кристофер Го проведет практический семинар, посвященный его опыту.

«Астрономия — одна из немногих наук, где даже начинающий фотограф может внести большой вклад», — убежден Кристофер Го, астрофотограф из Филиппин.

Участница курса Аревик Акопян приехала из Бельгии в Армению специально для участия в фестивале STARMUS, в частности курса астрофотографии. Аревик, ювелир по профессии, давно интересуется астрономией и надеется, что в эти дни он получит знания, которые у него никогда не было возможности изучить.

Участникам школы также покажут научно-исследовательские телескопы, уникальные фотоаппараты и объекты фотосъемки, также будут обсуждены приемы и методы получения и обработки изображений планет.