Отношения между Арменией и Грузией - предусловие благополучия и безопасности региона: Ираклий Гарибашвили

Отношения между Арменией и Грузией являются не только примером братства и дружбы, но и предпосылкой благополучия, безопасности, стабильности и развития всего региона. Как сообщает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на церемонии открытия моста «Дружба» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мост «Дружба», который мы построили вместе, олицетворяет собой успех нашего сотрудничества и нашей дружбы. 160-метровый четырехполосный мост, совместно построенный на территории двух государств, с современными нормами и стандартами, является редким проектом в регионе», - сказал Гарибашвили.

По словам премьер-министра Грузии, с запуском моста «Дружба» пропускная способность на границе увеличится вдвое, повысится качество безопасности граждан и гостей обеих стран, а также транзитных транспортных средств. А это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических отношений.

«Должен отметить, что мост будет полезен не только гражданам и гостям Армении и Грузии, но и приобретет стратегическое значение, как важная часть международного маршрута Восток-Запад. Хочу отметить, что сегодня развитие дорожного коридора в нашей стране продвигается очень высокими темпами».