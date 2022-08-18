В ходе трехсторонней встречи во Львове согласованы критерии возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Во Львове завершились трехсторонние переговоры президентов Турции, Украины и Генсека ООН.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

После трехсторонней встречи генсек ООН призвал к срочному согласию по восстановлению гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечению безопасности данной зоны

«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции», - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции.

Как сообщил президент Украины, в ходе трехсторонней встречи он согласовал с Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.