В ходе трехсторонней встречи во Львове согласованы критерии возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
20:47, 18 Август 2022
Во Львове завершились трехсторонние переговоры президентов Турции, Украины и Генсека ООН.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
После трехсторонней встречи генсек ООН призвал к срочному согласию по восстановлению гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечению безопасности данной зоны
«Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции», - сказал Гутерриш на совместной пресс-конференции.
Как сообщил президент Украины, в ходе трехсторонней встречи он согласовал с Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
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