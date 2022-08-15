Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень

В июле впервые после пандемии доходы от туризма превысили данные 2019 года, у нас рекордный уровень доходов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник, передает Арменпресс.

Доход Грузии от туризма в июле составил составил 476 миллионов долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А если сравнить это с показателем 2021 года, то это примерно на 130% больше, а общая выручка от путешествий за январь-июль составила 1,6 миллиарда долларов.

"Вы видите, что в страну въехало много туристов. Сейчас хочу вам сказать, что в июле доходы от путешествий и туризма впервые после пандемии превысили данные 2019 года. Он не только восстановился и выровнялся, но и превзошел данные 2019 года, и у нас рекордный уровень дохода", – сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, наблюдаемые тенденции в экспорте и туризме позволяют говорить о сохранении высоких темпов экономического роста.

По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна за семь месяцев с начала года приняла 2,3 миллиона международных визитеров – на 52,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.