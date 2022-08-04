ОДКБ призвала преодолеть разногласия в Нагорном Карабахе исключительно дипломатическими методами

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил с заявлением в связи с провокационными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, в частности, говорится: «В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе, и приведших к человеческим жертвам. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий только дипломатические методы».

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян.

Министерство обороны России в своем бюллетене зафиксировало, что перемирие нарушил именно Азербайджан.