Мы должны активно обсуждать вариант отделения карабахского вопроса от армяно- азербайджанских отношений:секретарь Совбеза

Карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом. В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха. В одном из своих выступлений в Национальном Собрании премьер-министр Пашинян отметил, что есть идея отделить нагорно-карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше. Об этом в интервью Арменпресс заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Приводим интервью полностью:

- Г-н Григорян, из геополитических центров в последнее время звучат оценки, что существует серьезная возможность нормализации армяно-азербайджанских отношений и, таким образом, установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. Видит ли правительство Армении такую возможность?

- Тот факт, что правительство Армении объявило мирную повестку государственной стратегией и политикой, является прямым свидетельством того, что мы видим такую возможность. Эта возможность становится еще более предметной, если учесть, что правительство Армении, политическое большинство, берет на себя ответственность за реализацию мирной повестки дня, понимая при этом, что это нелегкий путь.

Думаю, что приверженность правительства Армении и политического большинства мирной повестке дня является важным фактором для оценок, озвучиваемых с различных международных площадок.

- Какую дорожную карту Вы видите для реализации мирной повестки дня?

- Эта повестка известна: работы по делимитации и повышению уровня безопасности границы с Азербайджаном, которые уже начались, и второе заседание Комиссии по делимитации и безопасности границ запланировано на вторую половину августа в Москве, открытие региональных коммуникаций...

- Азербайджан утверждает, что Армения затягивает решение этих вопросов.

- Заседание Комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ было назначено на вторую половину августа по предложению азербайджанской стороны. Армянская сторона была готова ко второй встрече и в июне, и в июле. Мы неоднократно выражали готовность к открытию региональных коммуникаций.

Недавно в сети появился пакет предложений, который мы передали по дипломатическим каналам в декабре 2021 года, и он в силе и сегодня. Мы внесли ряд других предложений и очень заинтересованы в открытии региональных коммуникаций, что является частью проекта «Армянский перекресток». Конечно, вопрос конкретного маршрута участка восток-запад проекта может быть обсужден, мы никогда не настаивали только на одном варианте, и нам нужно найти наиболее эффективный маршрут, потому что от этого зависит функциональность и привлекательность проекта «Армянский перекресток».

В трехсторонней рабочей группе по вопросу коммуникаций, сопредседателями которой являются вице-премьеры России, Армении и Азербайджана, мы замечаем определенный прогресс и готовы продолжать в том же духе.

- Установление мира с Азербайджаном состоит из этих двух шагов? Что будет со статусом Карабаха?

Нет, кульминацией упомянутой вами «дорожной карты» и мирной повестки дня является, конечно же, подписание мирного договора с Азербайджаном. Вы знаете, что Азербайджан представил по этому поводу пять пунктов, а Республика Армения заявила, что в них нет ничего неприемлемого.

- В том числе признание территориальной целостности Азербайджана? Т.е. признает ли Армения территориальную целостность Азербайджана и не имеет территориальных претензий?

- Армения признает территориальную целостность Азербайджана хотя бы в силу того, что это часть нашего законодательства. Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году. И сегодня этот документ является частью законодательства как Армении, так и Азербайджана. Это нужно выразить и на двустороннем уровне. И, как мы сказали, в такой перспективе для нас нет ничего неприемлемого, и Армения, да, не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

- А Карабах, что будет с вопросом и статусом Карабаха?

- Мы неоднократно говорили, что карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом. В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха. В одном из своих выступлений в Национальном Собрании премьер-министр Пашинян отметил, что есть идея отделить нагорно-карабахский вопрос от армяно-азербайджанских отношений. Сейчас мы должны активно обсуждать этот вариант и решить, как действовать дальше.

- Т.е. подписать мирное соглашение с Азербайджаном без окончательного решения нагорно-карабахского вопроса?

- Есть и такая идея. Но на данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле.

- А какие гарантии безопасности должны быть для армян Нагорного Карабаха?

- Существует международная гарантия обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха – присутствие миротворческих сил Российской Федерации. Нам нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но демилитаризация нагорно-карабахской проблемы является важной идеей.

- По большому счету, готова ли Армения подписать мирный договор с Азербайджаном?

- По большому счету, я думаю, что мы движемся в этом направлении.

- А возвращение пленных, выяснение судьбы пропавших без вести.

- Решение гуманитарных вопросов является необходимым сопутствующим элементом мирной повестки. В том числе и вопрос сохранения культурного наследия. Все эти вопросы, безусловно, требуют решения. Кстати, за последние два года Армения передала Азербайджану 130 тел азербайджанцев, пропавших без вести в первой карабахской войне. Мы готовы активно сотрудничать и в этом вопросе и ожидаем того же от Азербайджана. С армянской стороны более 770 пропавших без вести со времен Первой Карабахской войны. Число наших пропавших без вести в 44-дневной войне составляет 203 человека.

- Накануне министерство территориального управления и инфраструктур сообщило, что реконструкция автодороги Корнидзор-Тех-М12 планируется начать в августе. Это новый маршрут Лачинского коридора? И когда закончится строительство?

- Да. Строительство будет завершено в сроки, предусмотренные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

- А как вы оцениваете перспективы армяно-турецких отношений?

- Спецпредставители двух стран достигли конкретных договоренностей, а именно об открытии границы для граждан третьих стран и начале авиагрузоперевозок между двумя странами. В телефонном разговоре, состоявшемся 11 июля, премьер-министр Армении и президент Турции договорились реализовать эти договоренности и предпринять дальнейшие шаги. Однозначно, что мы будем придерживаться этих договоренностей, тем более что Россия, США, Франция, Иран, Грузия и ЕС поддерживают процесс нормализации армяно-турецких отношений.