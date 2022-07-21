Новоназначенный посол Швейцарии вручил верительные грамоты президенту Армении

Новоназначенный посол Швейцарской Конфедерации в Армении Лукас Розенкранц вручил верительные грамоты президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поздравил посла, пожелал ему плодотворной работы и выразил уверенность, что он наилучшим образом применит свои многолетние профессиональные способности для дальнейшего укрепления и развития отношений между нашими двумя странами.

Президент отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией, и за эти три десятилетия армяно-швейцарские отношения выделялись политическим диалогом на высоком уровне и тесным сотрудничеством во многих сферах. По словам президента, с момента обретения Арменией независимости, в трудные для нашей страны минуты, армянский народ всегда чувствовал поддержку и помощь Швейцарии.

Президент также высоко оценил работу Швейцарского агентства развития и сотрудничества, которое реализует в Армении различные программы, в частности, в сферах сельского хозяйства и борьбы с коррупцией.

Посол Лукас Розенкранц отметил, что для него большая честь представлять свою страну в Армении, и в течение своего пребывания в должности он сделает все возможное для дальнейшего укрепления и расширения уже существующих отношений на высоком уровне. По словам посла, существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, высоких технологий, науки и образования, и Швейцария готова удвоить количество действующих программ, в частности, направленных на развитие сельского хозяйства и борьбу с климатическими изменениями.