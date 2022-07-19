В правительстве обсужден проект Стратегии судебных и правовых реформ на 2022-2026 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден проект Стратегии судебных и правовых реформ на 2022-2026 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было доложено, что работа по разработке стратегии началась с октября прошлого года, а предусмотренные проектом мероприятия представлены с конкретным графиком и измеримыми показателями. Проект уже обсужден с неправительственными организациями и международными партнерами.

Было отмечено, что принятие Стратегии вытекает из Программы мероприятий деятельности правительства. Проект состоит из 12 стратегических целей. В ходе совещания были подробно представлены планируемые в сферах судебной системы, адвокатуры, СПИСА, нотариата реформы, а также процесс создания арбитражного центра.

Проектом Стратегии предусматриваются реформы в сфере электронного правосудия, в частности, по цифровизации процессов и документооборота. Были также затронуты планируемые в области банкротства, уголовной, гражданской, избирательной и конституционной сферах реформы и их цели.

Состоялся обмен мнениями о проекте, были представлены различные замечания и предложения.

Премьер-министр Пашинян отметил важность принятия вышеупомянутой Стратегии и подчеркнул, что реформы в судебной и правовой сферах являются одним из приоритетов правительства, и исполнительная власть будет последовательна в их эффективной реализации.