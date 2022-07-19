Подразделения вооруженных сил, которые в связи с войной вошли в Нагорный Карабах, возвращаются в Армению: Армен Григорян



Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркивает, что призывников из Армении в Республике Арцах не будет, но добавляет, что призывники в Нагорном Карабахе будут по-прежнему призываться на службу в армию обороны.



Об этом Армен Григорян сказал в интервью



-Господин Григорян, в последнее время участились критические замечания о том, что Республика Армения выводит свои войска из Нагорного Карабаха, тем самым оставляя Нагорный Карабах беззащитным. Как вы реагируете на эту критику?



- Во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь Армии обороны НК. После установления режима прекращения огня и размещения в НК миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС РА из НК.



- Но не означает ли это оставить Нагорный Карабах действительно беззащитным?



- Нет, так как ранее функции по обеспечению безопасности НК выполняла Армия обороны НК. И в этом отношении ничего не меняется. Однако следует отметить, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.



- Но дела Паруха показали, что это не так...



- События Паруха являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Присутствие российских миротворческих сил само по себе свидетельствует о признании Российской Федерацией существования реальной онтологической опасности для населения Нагорного Карабаха, а миротворческие силы имеют ключевое значение в обеспечении безопасности армян Нагорного Карабаха.



- Но если быть точным. В Нагорном Карабахе происходит замена призывников ВС Армении на контрактников, или части ВС Армении уходят из Нагорного Карабаха?



- Чтобы быть точным, давайте запишем. В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться.



- То есть армянских призывников не будет в Нагорном Карабахе после сентября?



- Нет. Но по информации, полученной нами от властей Нагорного Карабаха, призывники Нагорного Карабаха, как и прежде, будут призываться на военную службу.



- А те, что по контракту?



- По информации, полученной нами от властей Нагорного Карабаха, как в прошлом, так и в настоящее время контрактники также будут служить в Вооруженных Силах.



-Тоже из Армении?



- Контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают. При необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.



Шант Хлгатян ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС.подчеркивает, что призывников из Армении в Республике Арцах не будет, но добавляет, что призывники в Нагорном Карабахе будут по-прежнему призываться на службу в армию обороны.Об этом Армен Григорян сказал в интервью «Арменпресс» , которое мы приводим ниже.- Во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь Армии обороны НК. После установления режима прекращения огня и размещения в НК миротворческого контингента Российской Федерации вполне закономерен вывод подразделений ВС РА из НК.- Нет, так как ранее функции по обеспечению безопасности НК выполняла Армия обороны НК. И в этом отношении ничего не меняется. Однако следует отметить, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.- События Паруха являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Присутствие российских миротворческих сил само по себе свидетельствует о признании Российской Федерацией существования реальной онтологической опасности для населения Нагорного Карабаха, а миротворческие силы имеют ключевое значение в обеспечении безопасности армян Нагорного Карабаха.- Чтобы быть точным, давайте запишем. В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться.- Нет. Но по информации, полученной нами от властей Нагорного Карабаха, призывники Нагорного Карабаха, как и прежде, будут призываться на военную службу.- По информации, полученной нами от властей Нагорного Карабаха, как в прошлом, так и в настоящее время контрактники также будут служить в Вооруженных Силах.- Контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают. При необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.