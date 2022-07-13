ВВС Израиля и Греции провели учения в израильском воздушном пространстве

Израиль и Греция провели совместные учения подразделений ВВС обеих стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, учения проводились в израильском воздушном пространстве во вторник. "В рамках учений военно-воздушные силы двух стран симулировали целый ряд сценариев в воздухе, включая продвинутый воздушный бой и дозаправку самолетов в воздухе", - говорится в сообщении.

Как отметили в армейской пресс-службе, эти учения служат "платформой для совместного обучения и укрепления отношений" между израильскими и греческими ВВС, а также "символизируют собой важную веху в укреплении стратегического и международного сотрудничества между Государством Израиль и Грецией".

"Эти учения также способствуют улучшению различных боевых навыков военных и повышают их оперативные стандарты в бою, что, в свою очередь, улучшает навыки экипажей и технических команд", - отметили в пресс-службе Армии обороны Израиля.