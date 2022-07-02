Международные отношения начнут развиваться в тени войны. В Ереване состоялось экспертное обсуждение

Россия и Армения на разных уровнях сформировали такие тесные, дружественные, союзнические отношения, когда можно спокойно, без лишних эмоций обсуждать проблемы и двигаться вперед.

Как передает Арменпресс, об этом заявил программный директор Международного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев на проходящем в Ереване Круглом столе на тему «Противостояние России и Запада на Украине и его влияние на постсоветское пространство».

«У наших стран сложились очень тесные отношения в разных направлениях: политическом, военном, экономическом и, самое главное— человеческом. Присутствие России в Армении, присутствие Армении в России важно. Дружеские связи налицо в двусторонних отношениях, на евразийской площадке. Мы это ценим, и это позволяет нам спокойно и без эмоций относиться к обсуждаемым вопросам, в которых наши взгляды расходятся. Мы понимаем, что эти вопросы также могут быть частью дружеских, близких, союзнических отношений. Мы можем обсудить любую проблему и двигаться вперед», — сказал Тимофей Бордачев.

Касаясь глобальных событий, конфликтов, Тимофей Бордачев отметил, что в ближайшие годы, если не десятилетия, мир будет пребывать в периоде достаточно активных военных конфликтов. Он отметил, что, конечно, это не означает, что глобальная катастрофа неминуема, потому что работает фактор ядерного сдерживания. Ядерная война не принесет необходимого политического результата,она будет сдерживающим фактором для США и России. По его словам, конфликты будут, но две страны разработают механизмы, которые позволят не переходить пограничную линию, угрожающую территориям обеих стран.

По мнению Бордачева, конфликты и далее будут продолжаться, и страны, составляющиечасть этих регионов, ощутят на себе их влияние. Это почувствуют и другие страны мира. Он подчеркнул: теперь уже международные отношения стран начнут развиваться в тени войны.

«Одной из главных проблем России, Армении и других стран будет повышение уровня внутренней стабильности. Конфликты будут продолжаться, войны неизбежны, и нам с ними надо жить», — сказал Бордачев.

По словам директора Центра евразийских исследований МГИМО МИД России Ивана Сафранчука, все прекрасно понимают, что находятся в точке, оказаться в которой не хотели бы. По его словам, на фоне украинских событий они сейчас находятся в процессе пересмотра своих взглядов.

"В связи с происходящим ситуация более прояснилась, многие вопросы для нас прояснились. Иллюзии нужно оставить. Различными циркулирующими тезисами пытаются посеять страх в постсоветских странах —и не только. Наше внутреннее чувства подсказывают, что Россия готова дать постсоветским странамгораздо больше свободы, но когда нам говорят, нет, вы империя, которая пытается всех захватить и изолировать от внешнего мира, то это совершенно не соответствует тому, что мы видим. Скажу больше, евразийская интеграция, которая реализуется в последнее время, строилась именно на том, что мы готовы делиться с постсоветскими странами своим экономическим ростом ", - сказал Сафранчук.

Аналитический центр стратегических исследований и инициатив при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова провел в Ереване Круглый стол на тему «Противостояние России и Запада в Украине и его влияние на постсоветское пространство».