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Армения и Израиль готовы активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения

Армения и Израиль готовы активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла новоназначенного посла Государства Израиль в Республике Армения Йоэля Лиона (резиденция в Иерусалиме) и почетного консула Государства Израиль Ашота Шахмурадяна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, богатый опыт Израиля в сфере медицины и стартовавшие реформы в системе здравоохранения Армении могут расширить армяно-израильское сотрудничество

Представив общее состояние системы здравоохранения Армении, Анаит Аванесян выделила ряд направлений активизации армяно-израильских контактов:

- обмен опытом по созданию лучшей модели системы здравоохранения,

- повышение эффективности профилактики и контроля сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других неинфекционных заболеваний за счет повышения потенциала специалистов,

- фармацевтическое производство,

- обмен опытом бригад скорой медицинской помощи во время ЧС.

Посол Йоэль Лион приветствовал усилия по активизации армяно-израильского сотрудничества и выступил с предложениями. В частности, была обсуждена возможность организации тренингов для армянских специалистов и обмена опытом в сотрудничестве с Израильским агентством  по международному сотрудничеству в целях развития MASHAV.

Посол отметил, что в рамках своего визита в Государство Израиль по случаю 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре Анаит Аванесян будет иметь возможность лично ознакомиться с особенностями израильской системы здравоохранения, а также будут достигнуты определенные договоренности.


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