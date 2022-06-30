Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь 2022

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется: Байден

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется: Байден

США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]