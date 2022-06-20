Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл в Минск
17:49, 20 Июнь 2022
Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в Минске примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Сегодня ожидается заседание глав правительств в узком, а 21 июня - в расширенном составе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | AMP Версия