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Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл в Минск

Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом прибыл в Минск

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Беларусь.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в Минске примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Сегодня ожидается заседание глав правительств в узком, а 21 июня - в расширенном составе.


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