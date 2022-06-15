«Золотой абрикос» в этом году начнется с показа фильма Майкла Гюрджяна «Американец»

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» откроется показом фильма Майкла Гюрджяна «Американец». Официальная церемония открытия фестиваля состоится 10 июля в концертном зале «Арам Хачатурян».

Как сообщает «Арменпресс», кинофестиваль представит публике конкурсные фильмы разных стран мира и фильмы, показанные на самых престижных кинофестивалях.

«Американец» - фильм 2022 года, совместного производства Армении и США. Продюсеры: Арман Ншанян, Патрик Малхасян, Сол Трейон. Автор сценария: Майкл Гюрджян, оператор: Гасем Эбрагимян, музыка: Андраника Берберяна.

Монтаж: Майка Солем и Майкла Гюрджяна.

В ролях: Майкл Гюрджян, Овик Кеучкерян, Нелли Уварова, Михаил Трухин.

Главный герой фильма - малыш Чарли, сбежавший и спасшийся от Геноцида армян, спрятавшись в грузовике, направляющемся в США. Однако его семье не повезло. Несмотря на трагическое детство, Чарли, став взрослым, восхищался миром, как младенец.

История в фильме начинается в 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению, его встречает суровая реальность Советского Союза. Чарли арестовывают и сажают в тюрьму по абсурдному обвинению в завязывании галстука. Чтобы убедиться, что Чарли не повлияет на других заключенных своим «геополитическим» духом, его отправляют в одиночную камеру. Однажды Чарли обнаруживает, что произошедшее землетрясение повредило тюремную стену прямо под окном его камеры.

Майкл Гюрджян - писатель, режиссер, актер армянского происхождения. Он родился и вырос в районе залива Сан-Франциско. Майкл удостоен премии «Эмми» за роль в телефильме «Мать Дэвида». Наиболее известен по сериалу «Нас пятеро», получившему «Золотой глобус», а также по ролям в культовом фильме «Панк из Солт-Лейк-Сити». Недавно он снялся вместе с Робертом Де Ниро в фильме HBO «Большой лжец». В списке его фильмографии: «Чаплин» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, «Вечно молодой» с Мелом Гибсоном в главной роли, «Покидая Лас-Вегас», «Сильный дождь» с Морганом Фрименом в главной роли, «Сломленные» с Хизер Грэм в главной роли, «Непобедимые», «Люцифер», «Тайные работы», «Обмани меня», «Дом», «Шпион», «Монах», «Место преступления», «Без следа» и другие фильмы. В его фильме «Иллюзия» снялся легендарный Кирк Дуглас.

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 10 по 17 июля этого года.