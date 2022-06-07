Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь 2022

Состоится гастрономический фестиваль «Утест фест»

Состоится гастрономический фестиваль «Утест фест»

11 июня в Ереване пройдет гастрономический фестиваль праздничной и традиционной кухни «Утест фест». Он начнется в 17:00 в ереванском Парке хачкаров, рядом со станцией метро «Площадь Республики» и продлится до 21:00.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в мэрии Еревана, отметив, что цель фестиваля - представить общественности и туристам богатый выбор армянской традиционной и праздничной кухни.

На фестивале гастрономические организации, рестораны, предприятия общественного питания, кулинарные колледжи Армении представят и кухню обрядов и праздников Армянской Апостольской церкви. Будет звучать армянская национальная музыка.

Фестиваль организован Управлением культуры и туризма мэрии Еревана и общественной организацией «Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций».


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