Начальники полиции Армении и Франции договорились об углублении сотрудничества

Делегация полиции Армении во главе с начальником полиции, генерал-майором полиции Ваге Казаряном со 2 по 3 июня с рабочим визитом посетила Париж.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, делегацию полиции принял начальник Национальной полиции МВД Французской Республики, главный комиссар Фредерик Во.

На встрече также присутствовали высокопоставленные представители французской национальной полиции.

Ваге Казарян представил проводимые в полиции Армении реформы, в том числе связанные с внедрением патрульной службы и структурными изменениями. Ваге Казарян также поблагодарил за организованные в последние годы при поддержке Франции и Европейского союза тренинги для сотрудников полиции Армении в различных сферах борьбы с преступностью.

Начальник Национальной полиции Франции, главный комиссар Фредерик Во отметил важность установившихся между двумя странами дружественными и рабочими отношениями, в частности, подчеркнув необходимость обмена опытом. Достигнута договоренность об углублении и развитии армяно-французского сотрудничества в сфере полиции.

В завершение встречи Ваге Казарян пригласил начальника Национальной полиции Франции, главного комиссара посетить Армению.

В ходе визита состоялись также встречи в центральном управлении общественной безопасности Национальной полиции МВД Франции, в ходе которых были представлены работы по ряду направлений, включая борьба с незаконным оборотом наркотиков (в том числе через интернет), киберпреступностью, экономическими и финансовыми преступлениями.