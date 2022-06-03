Около правительственной дачи произошла стычка между демонстрантами и полицией: ОБНОВЛЯЕТСЯ

Возле правительственной дачи между членами движения «Сопротивление» и сотрудниками полиции произошло толкотня, в результате которой несколько человек были задержаны.

Как сообщает Арменпресс, ранее участники движения «Сопротивление» прошли шествием от здания Национального Собрания к зданию правительства, затем к правительственной даче.

21:25 - В настоящее время участники движения «Сопротивление» идет от правительственной дачи к площади Франции.

Депутат, представитель АРФД Ишхан Сагателян сообщил, что там состоится митинг митинг, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги.

«В результате стычки между полицией и протестующими есть задержанные и пострадавшие», - сказал он.

21:42 - Руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян написала на своей странице в Facebook, что по состоянию на 21:10 в университетскую больницу «Гераци» на машинах скорой помощи были доставлены 7 граждан. В настоящее время они проходят обследование.