В Болгарии, в Варне состоялась торжественная церемония открытия памятника Шарлю Азнавуру

На площади Соединения в Варне состоялась торжественная церемония открытия памятника всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру. Как передает «Арменпресс», orer.eu сообщает, что авторами инициативы по открытию памятника были Фонд «Азнавур» и Варненский офис Общеармянского благотворительного союза. Автор памятника - болгарский скульптор Красимир Ангелов.

На церемонии выступили посол Армении в Болгарии Армен Эдигарян, атташе по культуре посольства Франции в Болгарии Ива Дикова, министр инноваций и развития Болгарии Даниэль Лорер, мэр Варны Иван Портных, губернатор Варненской области Благомир Костев, почетный член правления ВАБС Варны Левон Амбарцуманян, депутаты Парламента, бизнесмены и руководители различных организаций армянской общины.

Памятник освятил предстоятель Румынской епархии Армянской Апостольской церкви, викарий Болгарской епархии, Патриарший делегат на Балканах Его Преосвященство епископ Татев Акопян.

До открытия памятника здесь была организована и фотовыставка, посвященная Шарлю Азнавуру.