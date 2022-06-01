В Болгарии, в Варне состоялась торжественная церемония открытия памятника Шарлю Азнавуру
На площади Соединения в Варне состоялась торжественная церемония открытия памятника всемирно известному шансонье Шарлю Азнавуру. Как передает «Арменпресс», orer.eu сообщает, что авторами инициативы по открытию памятника были Фонд «Азнавур» и Варненский офис Общеармянского благотворительного союза. Автор памятника - болгарский скульптор Красимир Ангелов.
На церемонии выступили посол Армении в Болгарии Армен Эдигарян, атташе по культуре посольства Франции в Болгарии Ива Дикова, министр инноваций и развития Болгарии Даниэль Лорер, мэр Варны Иван Портных, губернатор Варненской области Благомир Костев, почетный член правления ВАБС Варны Левон Амбарцуманян, депутаты Парламента, бизнесмены и руководители различных организаций армянской общины.
Памятник освятил предстоятель Румынской епархии Армянской Апостольской церкви, викарий Болгарской епархии, Патриарший делегат на Балканах Его Преосвященство епископ Татев Акопян.До открытия памятника здесь была организована и фотовыставка, посвященная Шарлю Азнавуру.
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