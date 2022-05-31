Макрон назвал долгом европейцев помощь в установлении диалога между Киевом и Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает обязанностью европейцев оказание содействия в проведении переговоров между Украиной и Россией.

"Это наш долг как европейцев - помогать переговорам между Украиной и Россией", - как передает

Арменпресс

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ТАСС

, заявил Макрон журналистам на полях внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.