Макрон назвал долгом европейцев помощь в установлении диалога между Киевом и Москвой
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает обязанностью европейцев оказание содействия в проведении переговоров между Украиной и Россией."Это наш долг как европейцев - помогать переговорам между Украиной и Россией", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявил Макрон журналистам на полях внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20:34 Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились больше инвестировать в оборону Евросоюза
- 20:06 Полузащитник Геворг Казарян покинул ФК «Пюник»
- 19:52 Страны ЕС с февраля объявили о намерении увеличить военные расходы на €200 млрд: глава ЕК
- 19:43 Шестой пакет санкций ЕС против России может быть окончательно утвержден 1-2 июня
- 19:25 Макрон назвал долгом европейцев помощь в установлении диалога между Киевом и Москвой
- 19:16 Макрон оценил вероятность введения ЕС эмбарго на российский газ
- 19:09 ФРГ продолжит работу по отказу от российской нефти независимо от санкций
- 18:50 Министр юстиции Карен Андреасян с 3 по 8 июня будет находиться в отпуске
- 18:17 Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию
- 17:48 Министры здравоохранения Армении и Литвы обсудили вопросы сотрудничества
- 17:32 Лавров прибыл в Эр-Рияд
- 17:31 Сборная Армении до 21 года прибыла в Скопье
- 17:30 Предстоящие на 1 июня мероприятия
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-05-22
- 17:16 Азиатские индексы выросли - 31-05-22
- 17:11 Литва предложила членам НАТО подумать об оборонных возможностях альянса
- 17:07 Президент Армении провел встречу со спикером парламента Грузии
- 16:38 Государственный долг Армении, по сравнению с 2020 годом, вырос на 6,4%: министр экономики
- 16:34 AFP: в ЦАР убили сотрудника организации "Врачи без границ"
- 16:23 Более 86% компаний в РФ затронуты действием санкций
- 16:01 ФФА заверяет, что проблем с обеспечением безопасности сборной Ирландии в Ереване не может быть
- 15:55 ЕК заявила, что запрет экспорта в ЕС сырой нефти из РФ будет отложен на полгода
- 15:37 По прогнозам ЦБ, инфляция в течение года начнет возвращаться к цели
- 15:33 Инфляция в зоне евро в мае вышла на новый рекорд в 8,1% в годовом исчислении
- 15:19 Работа на заводах по производству "Боржоми" парализована
14:49, 28.05.2022
2449 просмотров Подписав документ от 9 ноября, президент Азербайджана принял существование Нагорного Карабаха. Арарат Мирзоян
16:41, 28.05.2022
1440 просмотров Алиев вновь пригрозил применить силу. Бегларян призывает международное сообщество принять превентивные меры
11:06, 26.05.2022
1434 просмотров На орбиту планеты Земля выведен первый космический спутник Армении
20:51, 26.05.2022
1386 просмотров Умер голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта
12:02, 28.05.2022
1272 просмотров Заявления Алиева ставят под серьезное сомнение искренность намерений Азербайджана достичь мира. МИД Армении