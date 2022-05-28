Подписав документ от 9 ноября, президент Азербайджана принял существование Нагорного Карабаха. Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян коснулся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Нагорного Карабаха нет, карабахский конфликт решен, Минской группы ОБСЕ нет.
В ответ на вопрос Арменпресс, министр иностранных дел Армении подчеркнул, что можно показать подписанный президентом Азербайджана и находящийся в силе документ, в котором говорится, что есть Нагорный Карабах, и этот документ — трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Арарат Мирзоян подчеркивает, что подписав этот документ, президент Азербайджана признал существование Нагорного Карабаха, и это необратимый факт.
Министр иностранных дел Армении коснулся также заявления Алиева о том, что в Брюсселе состоялось соглашение также о том, что Азербайджан проведет через Мегри коридор, связывающий с Нахичеваном.
Представляем вопросы Арменпресс и ответы министра иностранных дел РА.
Вопрос: Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 мая заявил, что Нагорного Карабаха нет, карабахская проблема решена, Минской группы ОБСЕ нет. Что скажете на это?
Ответ: Мы можем показать документ, подписанный президентом Азербайджана и находящийся в силе, и в нем говорится, что Нагорный Карабах есть, и этот документ —трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Подписав этот документ, президент Азербайджана признал существование Нагорного Карабаха, и это необратимый факт. Мы можем показать официальные заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, в которых они подтверждают свою приверженность в качестве сопредседателей.
Только за последнюю неделю с подобными заявлениями выступили США и Франция. Сопредседательство МГ ОБСЕ также подчеркнули премьер-министр Республики Армения, президент Российской Федерации — в совместном заявлении, принятом 19 апреля с.г. На декабрьском саммите Совета министров ИД стран ОБСЕ в Стокгольме в 2021 году министры иностранных дел десятков стран отметили исключительную роль сопредседателей МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Минская группа ОБСЕ была создана не Азербайджаном, а международным сообществом, следовательно Азербайджан не может распустить ее или считать ее миссию завершенной. То же международное сообщество заявляет сегодня о существовании МГ ОБСЕ. И как я уже упоминал, заявляет, что существует нагорно-карабахский конфликт, который необходимо решить. Об этом говорится и в вышеупомянутом заявлении премьер-министра Армении и президента Российской Федерации. Об этом совсем недавно заявила Чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Армения, выразив официальную позицию США.
Причем в том же заявлении подчеркивалось, что на повестке дня стоит вопрос о статусе НК, что право армян НК на самоопределение остается в силе. Кстати, у Армении никогда не было и нет территориальных претензий к Азербайджану. Нагорно-карабахский конфликт является вопросом права и воспринимается международным сообществом именно таковым. И это было видно на встрече в Брюсселе. Мы констатировали, что страница войны для нас закрыта, что есть проблема, которую надо решать политическим, дипломатическим путем.
Вопрос: Ильхам Алиев заявил, что в Брюсселе достигнута договоренность о том, что через Мегри пройдет коридор, соединяющий Нахичеван с Азербайджаном.
Ответ: Мы постоянно фиксируем позицию Армении. Пожалуй, повторим еще раз: существование какого-либо коридора на территории Армении исключается. Это даже не подлежит обсуждению. Наши разговоры — исключительно об открытии, разблокировании дорог, транспортных и экономических коммуникаций.
Что касается маршрутов, то мы уже говорили: прежде чем уточнять маршруты, мы должны сначала согласовать правовые нормы проезда граждан и товаров Азербайджана через нашу территорию и проезд граждан и товаров Армении через Азербайджан (в том числе Нахичеван). Хотя очевидно, что одна ветка железной дороги пройдет через Мегри, Ордубад, Джульфу, Ерасх. На данный момент согласования маршрута по автодорогам нет.
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