Секретарь Совбеза Армении ответил заявление помощника президента Азербайджана об ожиданиях от Еревана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян коснулся заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что главным ожиданием Азербайджана от Армении является признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В ответ на запрос Арменпресс Армен Григорян отметил, что в контексте этих заявлений должностные лица Азербайджана должны уточнить, какие территории они видят в контексте территориальной целостности Азербайджана, чтобы Армения разъяснила свою позицию.

- Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что главным ожиданием Азербайджана является признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Какова позиция Армении по этому вопросу?

- Мы уже заявляли, что в предложении о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга нет ничего неприемлемого. Мы также говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга в начале 1990-х годов. Вопрос Нагорного Карабаха для нас не территориальный вопрос, а вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

Но некоторые заявления ряда высокопоставленных азербайджанских должностных лиц нуждаются в уточнении. В контексте этих заявлений считаем, что должностные лица Азербайджана должны уточнить, какие территории они видят в контексте территориальной целостности Азербайджана, чтобы Армения разъяснила свою позицию.