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Секретарь Совбеза Армении ответил заявление помощника президента Азербайджана об ожиданиях от Еревана

Секретарь Совбеза Армении ответил заявление помощника президента Азербайджана об ожиданиях от Еревана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян коснулся заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что главным ожиданием Азербайджана от Армении является признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В ответ на запрос Арменпресс Армен Григорян отметил, что в контексте этих заявлений должностные лица Азербайджана должны уточнить, какие территории они видят в контексте территориальной целостности Азербайджана, чтобы Армения разъяснила свою позицию.

- Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что главным ожиданием Азербайджана является признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Какова позиция Армении по этому вопросу?

- Мы уже заявляли, что в предложении о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга нет ничего неприемлемого. Мы также говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга в начале 1990-х годов. Вопрос Нагорного Карабаха для нас не территориальный вопрос, а вопрос безопасности и прав армян Нагорного Карабаха.

Но некоторые заявления ряда высокопоставленных азербайджанских должностных лиц нуждаются в уточнении. В контексте этих заявлений считаем, что должностные лица Азербайджана должны уточнить, какие территории они видят в контексте территориальной целостности Азербайджана, чтобы Армения разъяснила свою позицию.


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