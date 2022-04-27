Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев для переговоров 

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.

"Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал генсек в Twitter.

Накануне у него прошли переговоры в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.