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Никол Пашинян поздравил Макрона с переизбранием

Никол Пашинян поздравил Макрона с переизбранием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Эммануэлю Макрону в связи с его переизбранием на пост президента Франции.

«Сердечно поздравляю Эмануэля Макрона с переизбранием и желаю ему всего наилучшего в ближайшие 5 лет во имя процветания дружественного французского народа и славы Франции», - как сообщает Арменпресс, написал Пашинян.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обошел своего соперника, представителя партии Французский национальный фронт Марин Ле Пен, по предварительным результатам второго, заключительного тура голосования.

По предварительным данным, Макрон получил 57,6% голосов, Ле Пен — 42,4%.


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