В Одессе начала работать группа НАТО, сообщил источник

Секретная мониторинговая группа НАТО, в состав которой входят сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group, начала работать в Одессе, задача группы - наблюдение за российскими кораблями в Черном море. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.

"В одном из пригородов Одессы действует секретная база мониторинговой группы НАТО с оборудованием, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км. Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, цель группы - "не допустить высадки российского десанта в Одесской области и выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР "Нептун".

Ранее в районе Одессы, около населенного пункта Красноселка, был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников - по данным Минобороны РФ, по базе был нанесен удар высокоточными ракетами "Бастион".