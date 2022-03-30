Делегация НС Армении приняла участие в весенней сессии Международного Секретариата МПА Православия

Глава делегации НС Армении в Межпарламентской Ассамблее (МПА) Православия С.Габриелян и члены делегации Ц.Варданян и Г.Акопян приняли участие в весенней сессии Международного Секретариата МПА Православия, состоявшейся 26-28 марта в Милане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе заседания С.Габриелян коснулся ситуации в Арцахе, прекращения Азербайджаном газоснабжения Арцаха, преднамеренного уничтожения армянского историко-культурного и религиозного наследия на перешедших вследствие азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана территориях, а также искажения идентичности арцахских армян.

На заседании генеральный секретарь МПА Православия Максимос Харакопулос подтвердил решение провести 29-ю Генеральную Ассамблею организации в Армении.